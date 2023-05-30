CANLI ANLATIM: Fenerbahçe - Antalyaspor

Yayınlanma: 30.05.2023 - 19:12

Güncelleme: 30.05.2023 - 19:17

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşma, diğer lig maçlarıyla aynı zamanda, saat 20.00'de başlayacak. Zorlu mücadeleyi Hakem Zorbay Küçükyönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi koltuğunda Hakan Ceylan oturacak.

Ligin 34. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 yenen, 35. haftada ligden çekilen Atakaş Hatayspor'u hükmen mağlup ederek 6 puanı hanesine yazdıran sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında da Ülker Stadı'nda ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 3-0'la geçerek finale yükseldi.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alıyor.

Ligin ilk yarısındaki maçı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

İşte 11'ler

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Peres, Szalai, Samet, Ferdi, Zajc, Arao, Arda, İrfan Can Kahveci, Valencia, Batshuayi

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Emrecan, Güray, Fredy, Fernando, Erdal, Larsson, Doğukan, Wright

Eksikler

Fenerbahçe'de Osayi ve Lincoln sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Ayrıca Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique bu maçta sarı kart görmeleri halinde Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek.

Kırmızı-beyazlı ekipte sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.