CANLI ANLATIM: Fenerbahçe - Başakşehir
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i ağırlıyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i konuk edecek.
Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek. Mücadelede VAR hakemi olarak Alper Ulusoy görev yapacak.
Ligin 10. haftasında deplasmanda oynadığı maçta MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ederek puanını 20'ye çıkaran, sıralamada da lider Adana Demirspor'un ardından ikinciliğe yerleşen sarı-lacivertliler, kendi sahasında karşılaşacağı aynı puana sahip Medipol Başakşehir maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.
İşte 11'ler
Fenerbahçe: Altay, Gustavo, Serdar, Szalai, Ferdi, İsmail, Crespo, Lincoln, İrfan Can, Valencia, Batshuayi.
Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Mahmut, Duarte, Hasan Ali, Biglia, Serdar, Berkay, Deniz, Traore, Okaka.
Eksikler
Fenerbahçe'de tedavileri devam eden Luan Peres, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş karşılaşmada forma giyemeyecek.
Medipol Başakşehir'de kart cezalısı Youssouf Ndayishimiye forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Şener Özbayraklı'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.
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