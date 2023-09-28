CANLI ANLATIM: Fenerbahçe 2-0 Başakşehir

Yayınlanma: 28.09.2023 - 19:07

Güncelleme: 28.09.2023 - 20:12

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i konuk ediyor.

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayan müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturuyor.

Bu sezon ligde oynadığı ilk 5 maçını kazanan sarı-lacivertliler, RAMS Başakşehir engelini de geçerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ligde 15 puanla lider durumda bulunuyor.

İşte 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko

Başakşehir: Volkan Babacan, Cemali Sertel, Leo Duarte, Karzev, Lima, Aleksic, Berkay, Deniz, Pelkas, Serdar, Piatek

CANLI ANLATIM | FENERBAHÇE 2-0 BAŞAKŞEHİR

10' GOL | İrfan Can'ın arka direğe açtığı ortada Tadic topu indirdi ve Leo Duarte topu kendi kalesine yolladı.

5' GOL | Kullanılan köşe vuruşunda Djiku önünde kalan topa düzgün bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.

1' Zorlu mücadelde ilk düdük geldi.

Eksikler

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor, Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Joshua King'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

RAMS Başakşehir'de Leo Dubois, Emmanuel Dennis, Ousseynou Ba, Opoku ve Emirhan İlkhan statü gereği maçta yer alamayacak. Sakatlıkları süren Ömer Ali Şahiner, Mahmut Tekdemir, Patryk Szysz, Muhammed Şengezer ve Edgar Ie ise İstanbul ekibinin diğer eksikleri.