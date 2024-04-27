CANLI ANLATIM: Fenerbahçe 0-0 Beşiktaş
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de....
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaşıyor. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.
Ligde 7 maçlık galibiyet serisinin ardından geçtiğimiz hafta deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, zirve yarışında ciddi yara almıştı.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine lider Galatasaray'ın Adana Demirspor'u mağlup etmesiyle zirvenin 7 puan gerisinde başlayacak.
FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde bir oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Jayden Oosterwolde, derbide forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK
Siyah-beyazlı ekipte 5 futbolcu, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.
Sarı kart cezalısı Jonas Svensson'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Bakhtiyor Zaynutdinov, Serkan Emrecan Terzi Tayfur Bingöl ve Demir Ege Tıknaz, müsabakada görev yapamayacak.
İŞTE 11'ler
Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Djiku, Becao, Osayi, Fred, İsmail, Szymanski, Tadic, İrfan, Batshuayi
Beşiktaş: Mert, Necip, Colley, Worrrall, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Muçi, Muleka, Semih
CANLI ANLATIM | FENERBAHÇE 0-0 BEŞİKTAŞ
12' Szymanski'nin kaptığı topta Michy Batshuayi tek pasla yine Polonyalı oyuncuyu buldu. Kaleye ilerleyen Szymanski önündeki boşluğu bulur bulmaz kaleyi denedi. Top kaleyi bulmadı.
8' SARI KART | Sol kanat taç çizgisinde rakibinden sıyrılan Ferdi, Necip'in müdahalesiyle yerde kaldı. Necip Uysal sarı kart gördü.
4' Tadic'in sol kanattan ortasında Michy Batshuayi topu kontrol edip Ferdi'ye çıkardı. Ferdi'nin ceza sahası içinde gelişine şutu kalenin yanından dışarıda.
1' Dev derbide ilk düdük geldi
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