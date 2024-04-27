CANLI ANLATIM: Fenerbahçe 0-0 Beşiktaş

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de....

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2024 - 18:05
CANLI ANLATIM: Fenerbahçe 0-0 Beşiktaş
Abone Ol google-news

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaşıyor. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.

Ligde 7 maçlık galibiyet serisinin ardından geçtiğimiz hafta deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, zirve yarışında ciddi yara almıştı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine lider Galatasaray'ın Adana Demirspor'u mağlup etmesiyle zirvenin 7 puan gerisinde başlayacak.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde bir oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Jayden Oosterwolde, derbide forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte 5 futbolcu, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

Sarı kart cezalısı Jonas Svensson'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Bakhtiyor Zaynutdinov, Serkan Emrecan Terzi Tayfur Bingöl ve Demir Ege Tıknaz, müsabakada görev yapamayacak.

İŞTE 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Djiku, Becao, Osayi, Fred, İsmail, Szymanski, Tadic, İrfan, Batshuayi

Beşiktaş: Mert, Necip, Colley, Worrrall, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Muçi, Muleka, Semih

CANLI ANLATIM | FENERBAHÇE 0-0 BEŞİKTAŞ

12' Szymanski'nin kaptığı topta Michy Batshuayi tek pasla yine Polonyalı oyuncuyu buldu. Kaleye ilerleyen Szymanski önündeki boşluğu bulur bulmaz kaleyi denedi. Top kaleyi bulmadı.

8' SARI KART | Sol kanat taç çizgisinde rakibinden sıyrılan Ferdi, Necip'in müdahalesiyle yerde kaldı. Necip Uysal sarı kart gördü.

4' Tadic'in sol kanattan ortasında Michy Batshuayi topu kontrol edip Ferdi'ye çıkardı. Ferdi'nin ceza sahası içinde gelişine şutu kalenin yanından dışarıda.

1' Dev derbide ilk düdük geldi


beşiktaş haberleri fenerbahçe haberleri canlı anlatım haberleri Derbi haberleri Trendyol Süper Lig haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Tarihçi İlber Ortaylı öğrenilmesi en zor dili açıkladı

Tarihçi İlber Ortaylı öğrenilmesi en zor dili açıkladı
Günlük burç yorumları: 28 Nisan 2024 Pazar Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 28 Nisan 2024 Pazar Balık burcu yorumu
Sağlık çalışanlarına yönelik atama kararı Resmi Gazete’de

Sağlık çalışanlarına yönelik atama kararı Resmi Gazete’de
Profesör açıkladı! Verilemeyen inatçı kiloların sebebi bakın neymiş

Profesör açıkladı! Verilemeyen inatçı kiloların sebebi bakın neymiş
Atletico Madrid'den kiralanmıştı: Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü kararı!

Atletico Madrid'den kiralanmıştı: Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü kararı!
Zam yağmuru devam ediyor! Rakı fiyatlarında dev artış

Zam yağmuru devam ediyor! Rakı fiyatlarında dev artış
İlk bölümden beri vardı: The Simpsons karakteri öldü

İlk bölümden beri vardı: The Simpsons karakteri öldü
Günlük burç yorumları: 28 Nisan 2024 Pazar Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 28 Nisan 2024 Pazar Yay burcu yorumu