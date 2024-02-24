CANLI ANLATIM: Fenerbahçe 0-0 Kasımpaşa
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetiyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturuyor.
Ligde geride kalan 26 maçta 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, topladığı 67 puanla ikinci sırada bulunuyor.
Süper Lig'de son 4 maçında hanesine 10 puan yazdıran Kasımpaşa ise 26 karşılaşmada 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgiyle 39 puan topladı. Lacivert-beyazlı takım, ligde beşinci sırada yer alıyor.
İŞTE 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Krunic, Cengiz Ünder, Mert Hakan, Dusan Tadic, Edin Dzeko
Kasımpaşa: Ali Emre, Winck, Porozo, Omeruo, Yasin, Sadiku, Aytaç Kara, Hajradinovic, Fall, Ben Ouanes, Da Costa
CANLI ANLATIM | FENERBAHÇE 0-0 KASIMPAŞA
13' Sol kanattan topla ceza sahasına giren Tadic arka direkteki Dzeko'ya ortasını açtı. Dzeko'nun çevirdiği topta Cengiz altı pastan topu auta gönderdi.
7' Ön alanda topu kazanan Winck sağ kanattan savunma arkasına sarkan Nuno Da Costa'ya pasını verdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.
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