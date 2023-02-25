Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 19:02

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 19:37

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, Arabam.com Konyaspor ile karşılaşıyor.

Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Karşılaşmanın VAR hakemi Alper Ulusoy.

Sarı-lacivertliler, ligde 3 maçlık galibiyet serisinin ardından çok tartışılan hakem kararlarının yaşandığı Adana Demirspor deplasmanında 2 puan kaybetmişti. Söz konusu puan kaybıyla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe, Konyaspor'u yenerek zirve yolunda puan kaybı yaşamamayı hedefliyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya 45 puanla 2. sırada giriyor.

İşte 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Oosterwolde, Arao, İrfan Can, Mert Hakan, Diego Rossi, Valencia, King.

Konyaspor: Erhan, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Endri Çekici, Muric, Michalak, Diouf

CANLI ANLATIM | Fenerbahçe 1-0 Konyaspor

30' Savunma arkasına atılan derin topa İrfan Can hareketlendi. Topu kontrol etmek isterken yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular penaltı bekliyor.

26' Savunma arkasına atılan topa Konrad Michalak hareketlendi ama Altay tehlikeyi sezdi ve bir ön libero gibi topu uzaklaştırdı.

22' KIRMIZI KART | Mame Biram Diouf, orta alanda Arao'ya yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

16' Ahmet Oğuz, orta alanda İrfan Can'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

12' GOL | Fenerbahçe, Valencia'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Gol sonrası Fenerbahçeli oyuncular "Bizim canımız Türkiye" pankartıyla poz verdi.

11' PENALTI Lincoln'ün ceza sahasına çevirdiği topta Endri Cekici araya girdi. Hakem Endri'nin topa elle müdahale ettiğini gösterdi ve tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

7' Fenerbahçe'de Willian Arao, orta alanda rakibine yaptığı sert faul sonrası sarı kart gördü.

4' Calvo, kendi yarı alanında Ferdi'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

1' Zorlu mücadele Halil Umut Meler'in işareti ile başladı

Eksikler

Fenerbahçe'de Arabam.com Konyaspor maçında teknik direktör Jorge Jesus, cezası nedeniyle kulübedeki yerini alamayacak. Sarı lacivertliler'de takımın başında ise Joao de Deus görev alacak. Öte yandan Batshuayi de sarı kart cezası sebebiyle kadroda yer almayacak.

Konyaspor'da ise yeni transferlerden Mahir Emreli, Marlos Moreno, Alejandro Pozuelo ve Metehan Mert lisansları 6 Şubat'tan sonra çıkartıldığı için zorlu mücadelede oynayamayacak. Öte yandan Bruno Paz sarı kart cezalısı.