CANLI ANLATIM: Fenerbahçe 0-0 Konyaspor
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar Cumhuriyet.com.tr'de...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde TÜMOSAN Konyaspor'u konuk ediyor.
Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetiyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Bülent Birincioğlu oturuyor.
İstanbulspor'a konuk olduğu mücadeleyi 5-1 kazanan ve puanını 47'ye yükselten Fenerbahçe, averajla liderliğini sürdürüyor.
18 lig maçında 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, rakip fileleri 49 kez havalandırırken kalesinde ise 15 gol gördü.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Edin Dzeko.
Konyaspor: Deniz, Ahmet, Adil, Kahraman, Guilherme, Soner, Uğurcan, Prip, Cicaldau, Marlos, Emrehan.
CANLI ANLATIM | Fenerbahçe 0-0 Konyaspor
7' Fenerbahçe yine ön alanda kazandığı topla etkili çıktı ancak Dzeko pasını verirken yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.
3' Fenerbahçe yine sol kanattan etkili geldi. Ön alan baskısıyla topu kazanan Szymanski ceza sahasına hareketlenen İrfan'a topu aktarmak istedi ancak yine savunma topu uzaklaştırdı.
1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.
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