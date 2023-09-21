CANLI ANLATIM: Fenerbahçe - Nordsjaelland

Yayınlanma: 21.09.2023 - 18:43

Güncelleme: 21.09.2023 - 18:43

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Fenerbahçe, Danimarka'nın Nordsjaelland ekibini konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabaka EXXEN platformunda canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Macar hakem Gergo Bogar yönetecek. Bogar'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Theodoros Georgiou ile Balazs Szalai yapacak. Karşılaşmada Ferenc Karako ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 4, Avrupa'da ise 6 olmak üzere toplamda oynadığı 10 resmi müsabakayı da kazandı.

Söz konusu süreçte Avrupa'da çıktığı mücadelelerde rakip fileleri 21 kez havalandıran Fenerbahçe, maç başına 3,5 gol ortalaması yakaladı. Sarı-lacivertliler, kalesinde ise 6 maç sonunda sadece 2 gol gördü.

İşte 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Serdar, Djiku, Oosterwolde, Crespo, Fred, Mert Hakan, King, Kent, Batshuayi

Nordsjaelland: Eriksson, Nygren, Mads Hansen, Ascone, Marxen, Rasmussen, Hey, Zidan Sertdemir, Svensson, Jensen-Abbew, Harder, Barslund

Eksikler

Fenerbahçe'de tek eksik sakatlığı bulunan Cengiz Ünder olacak.

Nordsjaelland'da ise Antman bu maçta forma giyemeyecek.