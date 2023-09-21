CANLI ANLATIM: Fenerbahçe - Nordsjaelland
UEFA Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Fenerbahçe, Nordsjaelland'i konuk ediyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Fenerbahçe, Danimarka'nın Nordsjaelland ekibini konuk edecek.
Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabaka EXXEN platformunda canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Macar hakem Gergo Bogar yönetecek. Bogar'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Theodoros Georgiou ile Balazs Szalai yapacak. Karşılaşmada Ferenc Karako ise dördüncü hakem olarak görev alacak.
Sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 4, Avrupa'da ise 6 olmak üzere toplamda oynadığı 10 resmi müsabakayı da kazandı.
Söz konusu süreçte Avrupa'da çıktığı mücadelelerde rakip fileleri 21 kez havalandıran Fenerbahçe, maç başına 3,5 gol ortalaması yakaladı. Sarı-lacivertliler, kalesinde ise 6 maç sonunda sadece 2 gol gördü.
İşte 11'ler
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Serdar, Djiku, Oosterwolde, Crespo, Fred, Mert Hakan, King, Kent, Batshuayi
Nordsjaelland: Eriksson, Nygren, Mads Hansen, Ascone, Marxen, Rasmussen, Hey, Zidan Sertdemir, Svensson, Jensen-Abbew, Harder, Barslund
Eksikler
Fenerbahçe'de tek eksik sakatlığı bulunan Cengiz Ünder olacak.
Nordsjaelland'da ise Antman bu maçta forma giyemeyecek.
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