Galibiyet yetmedi! Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti... Fenerbahçe 1-0 Sevilla

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 19:51

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 22:49

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Sevilla ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan maçta Fenerbahçe, rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti.

Karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 41. dakikada penaltıdan Enner Valencia attı.

İspanya'daki ilk maçı 2-0'lık skorla kaybeden Fenerbahçe'ye, tur için bu galibiyet yetmedi ve Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti. Sevilla ise UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmadan dakikalar | Fenerbahçe 1-0 Sevilla

90+5' Sevilla tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Lamela'nın kullandığı serbest vuruş direkten döndü.

90' Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, Sevilla'da Joan Jordan sarı kart gördü.

88' Sevilla Teknik Direktörü Jorge Sampaoli sarı kart gördü.

87' Emre Mor çalımlarla ilerleyip ceza alanı dışından vurdu. Top savunmaya çarpıp direğin yanından kornere gitti!

86' Sevilla'da Suso ceza alanında yerde kaldı. Michael Oliver VAR ile görüşüp "penaltı yok" kararı verdi.

70' Jayden Oosterwolde'nin ortasında Zajc tek vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.

68' Enner Valencia sol çaprazdan girip vurdu, kaleci başarılı!

63' Hızlı gelişen Fenerbahçe hücumunda Valencia sol çaprazdan ceza alanına girmek istedi. Top savunmada kaldı.

61' Sevilla etkili geldi. Acuna'nın sol çaprazdan sert vuruşunu Altay, kornere çeldi.

55' Çok yaklaştık! Enner Valencia ceza alanı önünden kaleyi yokladı. Top yine direğin yanından auta gitti.

50' Arda'nın ortasıyla ceza alanında topla buluşan King'in vuruşu üstten auta gitti. Devam, olacak!

49' Az farkla! Arda Güler uzak mesafeden kaleyi yokladı, top direğin yanından auta gitti.

45+2' Sevilla'da Bade, Valencia'ya yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

45+1' Rakitic, orta alanda Serdar Aziz'in müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul. Pozisyonun ardından Serdar Aziz sarı kart gördü.

43' İnanılmaz kaçtı! Santranın hemen ardından Enner Valencia ceza alanında topa vurmak isterken son anda savunma araya girdi.

41' GOL | Fenerbahçe, Valencia'nın penaltı golüyle 1-0 öne geçti! Enner Valencia, Marko Dmitrovic ile topu ayrı köşelere göndererek Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

37' PENALTI | Sağ kanattan çizgiye inen Ferdi'nin ortasında top savunmadan sekti, Fenerbahçe penaltı bekliyor. Hakem Oliver, VAR ile görüşüyor. Michael Oliveri pozisyonu incelemek için VAR'a gitti. Fenerbahçe penaltı kazandı!

34' Sevilla etkili geldi, ceza alanına gönderilen ortaya Rafa Mir istediği gibi dokunamadı. Ofsayt bayrağı havada.

33' Fenerbahçe etkili geldi! Miha Zajc'ın ceza sahası dışından aşırtma vuruşu kalecide kaldı.

27' Hızlı gelişen Fenerbahçe hücumunda Valencia, ceza alanında topu Arda'ya aktarmak istedi ancak top, kaleci Marko Dmitrovic'te kaldı.

16' Hızlı gelişen Fenerbahçe hücumunda Batshuayi depara kalkmak isterken sakatlık geçirdi. Kasığını tutarak kendini yere bırakan Batshuayioyuna devam edemeyecek. Batshuayi, sedye ile kenara getirilirken gözyaşlarını tutamadı.

10' Sağ kanattan hücuma kalkmak isteyen Rafa Mir'in ortasına Samet ayak koyarak topu kornere gönderdi.

5' Fenerbahçe etkili geldi! Sağ çaprazdan ceza alanına giren Batshuayi'nin vuruşu yandan auta gitti.

1' Zorlu mücadele Michael Oliver'ın işareti ile başladı.