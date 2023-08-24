CANLI ANLATIM: Fenerbahçe 0-0 Twente
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Hollanda'nın Twente takımıyla karşılaşacak. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Hollanda'nın Twente takımıyla karşı karşıya geliyor.
Ülker Stadı'nda oynananve saat 20.00'de başlayan müsabakayı İngiliz Andrew Madley yönetiyor. Madley'in yardımcılıklarını Ian Hussin ve Daniel Cook yapıyor.
Avrupa'da oynadığı maçlarda rakip filelere 15 gol bırakan sarı-lacivertliler, kalesinde ise sadece 1 gol gördü.
Fenerbahçe, ligde ise 2 maçta 4 gol atarken, 1 gol yedi.
İşte 11'ler
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat; Mert, Djiku, Oosterwolde, Ferdi; İsmail, Fred, Szymanski; Kent, Tadic, Batshuayi.
Twente: Unnerstall, Sampsted, Hilgers, Pröpper, Sadilek, Vlap, Kjolo, Rots, regeer, Steijn, Ugalde
CANLI ANLATIM | Fenerbahçe 0-0 Twente
12' Fenerbahçe etkili geldi! Fred'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Batshuayi şut açısı bulamadı.
6' Twente kalecisi Lars Unnerstall'ın vakit geçirdiği gerekçesiyle Fenerbahçe tribünlerinden yoğun bir ıslık yükseldi.
1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.
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