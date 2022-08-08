CANLI ANLATIM: Fenerbahçe 1-1 Ümraniyespor

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 20:56

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında ligin yeni ekiplerinden Ümraniyespor'u konuk ediyor

Ülker Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayan mücadelede hakem Yaşar Keman Uğurlu düdük çalıyor. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapıyor. Mücadelenin dördündü hakemi ise Mert Güzenge.

İLK 11’LER...

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Gutavo Henrique, Szalai Luan Peres, Arao, Emre Mor, Lincoln Henrique, Rossi, King, Valencia

Ümraniyespor: Serkan K, Serkan G, Allyson, Glumaz, Lenjani, Oğuz, Geraldo, Mrsic, Durel, Del Valle, Bettaieb

CANLI ANLATIM | FENERBAHÇE 1-1 ÜMRANİYESPOR

29' GOL | Tomislav Glumac'ın golüyle Ümraniyespor beraberliği yakaladı. Soldan kullanılan köşe vuruşunda Geraldo'nun ceza sahasına yaptığı ortada kale önünde topa iyi yükselen Tomislav Glumac kafayı vurdu ve takımına beraberlik golünü getirdi. Durum 1-1.

25' Ümraniyespor'da Adel Bettaieb'in sol çaprazdan ön direğe doğru yaptığı ortada Geraldo'dan önce Altay çıktı ve topu aldı.

24' Ümraniyespor'da Adel Bettaieb uzak noktaya doğru ortaladı ancak o bölgede Geraldo'dan önce Peres araya girdi.

23' Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Joshua King, ceza sahası içindeki Rossi'ye çevirdi ancak Ümraniyespor savunması araya girdi.

19' GOL | Penaltı atışında topun başına geçen Enner Valencia Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

17' Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonu VAR'da izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

16' Sağdan Lincoln'ün kullandığı köşe vuruşunu Ümraniyespor savunması uzaklaştırdı. O bölgede Fenerbahçeli oyuncular penaltı bekledi. Pozisyon şuan VAR'dan inceleniyor.

12' Fenerbahçe'de Willian Arao, Durel Avounou'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Ümraniyespor kritik bir noktadan serbest vuruş kazandı.

2' Fenerbahçe'de Emre Mor ceza sahası dışından şansını denedi ama top üstten auta gitti.

1' Ümraniyespor'da Geraldo karşı karşıya vuruşunu yaptı ancak Altay gole izin vermedi.

1' Karşılaşma Yaşar Kemal Uğurlu'nun işareti ile başladı.

JORGE JESUS SÜPER LİG'DE İLK MAÇINA ÇIKACAK

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus da, yeni ekibinin başında Süper Lig'deki ilk maçına çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Jesus yönetiminde Avrupa kupalarında 3 maç yaptı.

Fenerbahçe, Jesus'un teknik direktörlüğünde UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında 0-0 berabere kaldığı Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e evinde 2-1 mağlup olmuştu. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden sarı-lacivertli ekip, Slovacko'yu taraftarları önünde 3-0 yenerek avantajlı bir skor elde etmişti.

Avrupa maçlarında görev almayan sarı-lacivertli ekibin yeni transferleri Luan Peres ve Ezgjan Alioski de, Jesus'un görev vermesi halinde Kadıköy'deki ilk maçta taraftarla buluşacak.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, zorlu mücadelede sakatlık sebebiyle 5 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertli ekibin cumartesi günkü idmanda bireysel çalışan İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra, sakatlıkları süren yeni transfer Joao Pedro, Serdar Aziz ve Nazım Sangare'nin maçın kadrosunda olması beklenmiyor.