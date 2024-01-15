CANLI ANLATIM: Galatasaray 1-0 Kayserispor

Yayınlanma: 15.01.2024 - 19:00

Güncelleme: 15.01.2024 - 20:38

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mondihome Kayserispor ile karşılaşıyor.

RAMS Park'ta oynanan müsabaka saat 20.00'de başladı. Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalıyor. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak Erkan Engin görev yapıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Ndombele, Tete, Mertens, Zaha, Halil.

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Arif, Hasan Ali, Ackah, Karimi, Mehmet Eray, Ramazan, Boa Morte, Bahoken

CANLI ANLATIM | Galatasaray 1-0 Konyaspor

34' Kayserispor etkili geldi. Sol kanattan çizgiye inen Eray'ın içeri çevirdiği top Nelsson'dan sekip kornere gitti.

32' Kayserispor'da Ali Karimi, Torreira'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

31' Galatasaray'da teknik direktörü Okan Buruk itirazları sebebiyle sarı kart gördü.

30' VAR ile görüşen hakem Atilla Karaoğlan, faul kararını onayladı ve oyunun devam etmesini istedi.

28' Galatasaray, Mertens'in vuruşuyla golü buldu ancak golün öncesinde Attamah'a faul olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

26' GOL | Mertens'in köşe vuruşunda Nelsson'un kafa vuruşu Attamah'tan sekerek ağlarla buluştu.

22' Savunma arkasına sarkan Tete karşı karşıya pozisyonda kaleci Bilal'i geçemedi. Pozisyon sonrası ofsayt bayrağı havada.

18' Bu kez de Kayserispor etkili geldi. Hızlı gelişen hücumda orta alanda topla buluşan Bahoken'in uzak mesafeden vuruşu savunmada kaldı.

17' Galatasaray gole çok yaklaştı! Savunma arkasında topla buluşan Mertens'in ceza alanı çizgisi üzerinden yaptığı yerden vuruş direğin yanından auta gitti.

12' Galatasaray gole çok yaklaştı! Mertens'in sol çaprazdan ceza alanına soktuğu topu kontrol eden Halil Dervişoğlu, Tete'ye bıraktı, Tete'nin yakın mesafeden vuruşu üstten auta gitti.

11' Savunma arkasına atılan topa Halil hareketlendi, Attamah'ın kafayla attığı pası kaleci Bilal iki hamlede kontrol etti.

7' Kayserispor etkili geldi! Sol kanattan çizgiye inen Eray'ın içeri çevirdiği topa Ali Karimi ceza alanından şutunu çekti, top savunmadan sekti.

4' Hızlı gelişen Kayserispor atağında sağ kanattan çizgiye inen Boa Morta topu içeri çevirmek istedi. Abdülkerim araya girerek topu kornere gönderdi.

3' Sağ kanattan topu sürüklemek isteyen Tete, sol kanattaki Zaha'yı görmek istedi, son anda savunma araya girdi.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.