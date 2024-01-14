Kayserispor maçı öncesi Galatasaray'a iki müjde!

Süper Lig'de Galatasaray'ın Kayserispor ile oynayacağı maç öncesinde sarı-kırmızılılara iki iyi haber geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.01.2024 - 20:44
Kayserispor maçı öncesi Galatasaray'a iki müjde!
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Süper Lig'de Kayserispor'u ağırlayacak Galatasaray'a maç öncesinde iki müjdeli haber geldi.

Sarı-kırmızılı takımın, Sivasspor ile deplasmanda berabere kaldığı maçta sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Davinson Sanchez ve Kaan Ayhan, Kayserispor maçı öncesinde geri döndü.

Galatasaray'ın pazar akşamı Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı son antrenmanda Davinson Sanchez ve Kaan Ayhan, takıma birlikte çalıştı.


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