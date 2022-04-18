Canlı Anlatım: Galatasaray 2-0 Yeni Malatyaspor

18 Nisan 2022 Pazartesi, 19:25

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Nef Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmada hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalıyor.

Canlı | Galatasaray 2-0 Yeni Malatyaspor

76' Benjamin Tetteh, ceza alanı içinde topu kontrol ettikten sonra pasını Nouha Dicko'ya çıkarıyor. Nouha Dicko, sağ ayağının içiyle vuruşunu yapıyor ancak kaleci Fernando Muslera soluna giden topu uzanarak kontrol ediyor.



63' Nouha Dicko'nun ceza alanı sağ çaprazından şutunda kaleci Fernando Muslera yakın direkte topa sahip oluyor.



53' GOL - Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun golüyle farkı 2'ye çıkarıyor.



51' GOL - Galatasaray, Ryan Babel'in golüyle öne geçiyor.



45' Mustafa Kürşad Filiz, karşılaşmanın ilk yarısını bitiren düdüğü çalıyor.

39' Erick Pulgar'ın güzel pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Ryan Babel, kaleci Abdulsamed Damlu'nun üzerinden topu aşırtıyor. Kaleye gitmekte olan topu Philip Gameli engelliyor ve mutlak bir golü önlemeyi başarıyor.



35' Rahman Buğra Çağıran'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top savunmaya çarparak kornere çıkıyor.



27' Karim Hafez'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Marcao kafayla topu ceza alanı dışına uzaklaştırıyor.



20' Benjamin Tetteh'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın sağ ayağıyla şutunda top kaleci Fernando Muslera'nın kucağında kalıyor.



17' Kaleyi cepheden gören noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanmak için topun başına Kerem Aktürkoğlu geçiyor. Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda kaleci Abdulsamed Damlu soluna giden topu kornere çeliyor.



8' Kerem Aktürkoğlu, sol çaprazdan sağ ayağının içiyle vuruşunu yapıyor ancak savunmadan seken top kornere çıkıyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgi sonucunda 41 puan topladı.

Ligden düşmesi geçen hafta kesinleşen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise sezonun geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 22 mağlubiyet sonucunda 20 puan elde etti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 0-0 berabere bitmişti.

10. RANDEVU

Galatasaray ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 10. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce yapılan 9 lig maçında sarı-kırmızılılar 5, sarı-siyahlılar ise 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. İki karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın attığı 12 gole, Yeni Malatyaspor 6 golle karşılık verdi.

GALATASARAY SON 6 MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile oynadığı son 6 lig maçında mağlup olmadı. Sarı-kırmızılı ekip, Malatya temsilcisiyle oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanıp 2'sinde berabere kaldı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Omar, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Babel, Erick Pulgar, Kerem Aktürkoğlu, Halil

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Philip, Campi, Buğra, Mustafa, Kenan, Azubuike, Tetteh, Donsah, Karim, Dicko