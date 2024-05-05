Yayınlanma: 05.05.2024 - 18:02

Güncelleme: 05.05.2024 - 20:24

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.

RAMS Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. VAR hakemi olarak da İtalyan hakem Simone Sozza görev alıyor.

11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Poungouras, Appindangoye, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Charisis, İbrahim Akdağ, Bartuğ Elmaz, Koita, Manaj

CANLI ANLATIM | Galatasaray 4-1 Sivasspor

62' Sivasspor'da Koita sağ çaprazdan ceza yayı üzerinde şutunu çekti. Top kaleyi bulmadı.

60' GOL | İyi paslarla gelen Galatasaray'da Lucas Torreira aradan Icardi'yi düşündü ancak savunma topun. geçmesine izin vermedi. Topu önünde bulan Ziyech uzaktan müthiş bir şut çıkararak topu ağlara yolladı.

59' GOL | Sağ kanattan gelen ortada rakibinden kurtulan Icardi tek dokunuşla Ali Şaşal Vural'ı çaresiz bıraktı.

54' GOL | Turgunbayev'in kullandığı köşe vuruşunda Rey Manaj kafayla arkaya aşırttı. Caner Osmanpaşa arka direğe seken topa dokunarak topu ağlara yolladı.

53' Ceza sahası içinde topu alan Ziyech sol çaprazdan vurdu ancak Ali Şaşal gole izin vermedi.

49' Hakim Ziyech'in koşu gösteren Mertens'e klas pasında Ali Şaşal kalesinden çıkıp topu aldı.

47' Sağ kanattan çevrilen topta Mertens gelişine kaleyi düşündü. Savunmaya çarpan top üst ağlarda kaldı.

46' Sivasspor'da Caner Osmanpaşa ve Turgunbayev oyuna girerken, Achilleas Poungouras ve Bartuğ Elmaz oyundan alındı.

44' Sivasspor hızlı çıkmak istedi ancak Arda Kardeşler, Bartuğ Elmaz'ın topu elle kontrol ettiğini işaret etti.

42' Abdülkerim'in derin pasında ceza sahası içine sarkan Köhn rakibi Achilleas Poungouras'tan sıyrılamadı.

38' GOL | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın sol kanattan içeriye çevirdiği topta Mertens kale önünde tek vuruşla topu ağlara yolladı.

37' İbrahim'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Uğur Çiftçi'nin kale önüne çevirdiği top Nelsson'dan döndü.

33' Galatasaray penaltı bekliyor. Sol kanatta Köhn'ün çıkardı pasta Icardi şutunu çektiği anda iki kişi arasında yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.

32' Hakim Ziyech'in ceza sahası içine kavisli ortasında savunma başarılı.

28' Sivasspor'da Uğur Çiftçi, Dries Mertens'e yaptığı hareketin ardından sarı kart gördü.

26' DIŞARIDA! Ceza sahası içinde Icardi'nin çıkardığı topa Torreira ayak içiyle gelişine vurdu. Top kalenin üstünden dışarıya gitti.

23' Sol kanatta Uğur Çiftçi'nin getirdiği topta Manaj ceza sahası içinde rakibinden sıyrılıp kale önüne çevirdi. Muslera iyi uzayıp arka direğe giden topa sahip oldu.

22' Mertens'in sol kanattan ortasında Kerem Demirbay'ın kale önünde kafa vuruşu kaleyi bulmadı. Kerem Demirbay pozisyonun ardından korner bekliyor.

18' Hakim Ziyech'in pasında topu alan Köhn uzaklardan kaleyi denedi. Top farklı şekilde dışarıda.

16' Hızlı çıkan Sivasspor'da Charilaos Charisis sağ çaprazdan kaleyi denedi. Top kaleyi bulmadı.

13' Ceza sahası içine gönderilen yüksek topta topu alan Manaj'ın vuruşu Derrick Köhn'den döndü.

11' GOL | İyi paslarla gelen Galatasaray'da Barış Alper sol kanattan ceza sahası içine girdi. Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içine çıkardığı pasta Ziyech düzgün bir vuruşla topu köşeden ağlara yolladı.

6' Barış Alper Yılmaz'ın pasında Köhn son çizgiden ortaladı. Kerem Demirbay'ın kafa vuruşu farklı şekilde dışarıya gitti.

4' Koita'nın indirdiği topta çok uzaklardan kaleyi deneyen Manaj'ın sert şutu kaleyi bulmadı.

2' Nelsson'un savunma arkasına sarkan Icardi'ye uzun pası Ali Şaşal Vural'da kaldı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.