Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 19:38

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 20:47

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta maçında lider Galatasaray sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor.

Nef Stadı'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. VAR hakemi olarak ise Bahattin Şimşek görev yapıyor.

Ligde geride kalan 26 haftada 25 maç yapan sarı-kırmızılı ekip, 19 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 60 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 6 puan önünde bulunuyor.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde sezonun iyi takımlarından olan Adana Demirspor ise 25 müsabakada 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi gördü. Mavi-lacivertli takım, elde ettiği 45 puanla haftaya 4. sırada girdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Adana'da yapılan maç golsüz eşitlikle tamamlanmıştı.

İşte 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Sergio Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Morel, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Onyekuru, Akintola, Emre, Cherif Ndiaye

CANLI ANLATIM | Galatasaray 0-0 Adana Demirspor

15' Emre Akbaba'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş direkten dışarıya gitti.

12' Hızlı gelişen Galatasaray atağında Sacha Boey sağdan ceza sahasına ortaladı. Bu top Icardi'nin gerisinde kaldı.

2' Hızlı gelişen Adana Demir atağında Onyekuru, arka direkteki Emre'yi düşündü ama Torreira'dan kritik bir müdahale geldi.

1' Sağdan Sergio Oliveira'nın kullandığı köşe vuruşunda Abdülkerim kafayı vurdu. Top kalecide kaldı.

1' Zorlu mücadele Ali Şansalan'ın işareti ile başladı.

Eksikler

Galatasaray'da Berkan cezası nedeniyle kadroda yer almayacak. Cezası biten Nelsson'un ise ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Adana Demirspor'da cezası süren Belhanda eski takımı Galatasaray'a karşı oynayamayacak.