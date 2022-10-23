CANLI ANLATIM: Galatasaray - Alanyaspor

23 Ekim 2022 Pazar, 19:01

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

Nef Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Koray Gençerler.

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takımın 17 puanı bulunuyor.

Corendon Alanyaspor ise oynadığı 10 maçta üçer galibiyet ve beraberlikle 12 puan toplarken, 4 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

İşte 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

Alanyaspor: Runarsson, Fatih Aksoy, Furkan, Rassoul, Yusuf Özdemir, Leroy Fer, Lusamba, Candeias, Efkan, Efecan, Ahmed Hassan

Eksikler

Mücadele öncesinde Galatasaray'da eksik ya da sakat oyuncu bulunmuyor. Kerem Aktürkoğlu ile Sacha Boey, kart görmeleri durumunda 12. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

Alanyaspor'da ise Yunus Bahadır ile Mert Yusuf Torlak'a ek olarak Portekizli kanat oyuncusu Ivan Cavaleiro maç kadrosunda yer alamayacak.