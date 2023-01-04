04 Ocak 2023 Çarşamba, 19:04

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, 17. haftada MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor.

Nef Stadı'nda oynanan mücadele 20.00'de başlayadı. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Maçın VAR hakemi ise Hakan Ceylan.

Süper Lig'de çıktığı 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 33 puanla ikinci Fenerbahçe'nin 1 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Geride kalan 15 müsabakada dörder galibiyet ve beraberlik ile 7 yenilgi gören sarı-lacivertliler ise elde ettiği 16 puanla haftaya 13. sırada girdi.

CANLI ANLATIM | Galatasaray 1-1 Ankaragücü

21' Galatasaray ikinci gole çok yaklaştı! Rashica bu kez sol kanattan kale ağzına ortaladı. Abdülkerim'in kafa vuruşu yandan auta gitti.

16' GOL | Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın golüyle durumu 1-1'e getirdi. Sağ kanattan Rashica'nın yaptığı ortaya düzgün bir kafa vuruşu yapan Barış Alper, topu ağlara gönderdi.

14' Ankaragücü etkili geldi! Sağ kanattan Kevin Malcuit'nin yaptığı ortada topla buluşan Ali Sowe'un kale ağzından vuruşundan top yana açıldı. Pozisyonun devamında Taylan ve Muslera çarpışınca oyun durdu.

7' GOL | Ankaragücü, Taylan Antalyalı'nın golüyle 1-0 öne geçti. Kornerde yaşanan karambolde kale önünde topu önünde bulan Taylan, estetik bir voleyle topu Galatasaray ağlarına gönderdi.

5' Berkan Kutlu, uzak mesafeden kaleyi yokladı. Kaleci Bahadır, direk dibinden topu kornere gönderdi.

3' Galatasaray etkili geldi. Gomis'ten aldığı pasla ceza sahası dışından şutunu çeken Mertens'in vuruşu üstten auta gitti.

1' Zorlu mücadele Zorbay Küçük'ün işareti ile başladı.

İşte 11'ler

Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Midtsjö, Berkan, Mertens, Rashica, Barış Alper, Gomis

Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Uros, Mujakic, Marlon, Diack, Taylan Antalyalı, Zahid, Emre Kılınç, Chatzigiovanis, Sowe

Eksikler

İzinli Toreira'nın yanısıra sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş, Mathias Ross ve Emre Taşdemir ve Icardi'nin maç kadrosunda olmaları beklenmiyor. Ayrıca Boey ve Oliveira sarı kart cezaları nedeniyle kadroda yer almayacak.