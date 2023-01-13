Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 19:14

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 20:19

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Nef Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadelenin hakemi Kadir Sağlam. Karşılaşmanın VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu.

Süper Lig'de çıktığı 17 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 39 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Ligde oynadığı 17 maçın 4'ünü kazanan, 5'inde berabere kalan ve 8'ini kaybeden Atakaş Hatayspor ise hanesine yazdırdığı 17 puanla 16. sırada yer alıyor.

İşte 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim, Dubois, Torreira, Oliveira, Mata, Barış, Kerem, Icardi

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Recep Burak, Adekugbe, Boudjemaa, Aabid, El Kaabi, Ribeiro, Saba, Bertuğ

CANLI ANLATIM | Galatasaray 1-0 Hatayspor

14' Boey'in ceza sahasına gönderdiği topu Icardi çok iyi kontrol etti ve bekletmeden Kerem'e verdi ama o topu kontrol edemeyince savunma araya girdi.

11' Hızlı gelişen Hatayspor atağında Saba Lobzhanidze, yay üzerinde topa vurmak istedi. Lucas Torreira son anda araya girdi ve tehlikeyi önledi.

9' GOL | Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Leo Dubois'in ceza sahasına gönderdiği topa savunmada Mehdi Boudjemaa uzaklaştıramadı. Kerem sol çaprazdan aldığı topu kalecinin üzerinden aşırttı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

8' Barış'ın penaltı noktasına gönderdiği topu Sergio Oliveira tamamlamak istedi ama kaleci Erce Kardeşler gole izin vermedi.

1' Zorlu mücadele Kadir Sağlam'ın işareti ile başladı.

Eksikler

Galatasaray'da cezalı Mertens'in yanı sıra Kazımcan Karataş ile Mathias Ross maç kadrosunda yer alamayacak.

Hatayspor'da sakatlıkları bulunan Burak Öksüz ve Kevin Soni karşılaşmada forma giyemeyecek.