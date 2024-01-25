CANLI ANLATIM: Galatasaray - İstanbulspor

Yayınlanma: 25.01.2024 - 18:59

Güncelleme: 25.01.2024 - 18:59

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Maçın VAR hakemi olarak ise Onur Özütoprak oldu.

Süper Lig'de çıktığı 21 müsabakada 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 54 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor.

Ligin son sırasında yer alan İstanbulspor ise oynadığı maçların 3'ünü kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 14'ünü yitirdi. Trabzonspor maçında sahadan çekildiği için hükmen mağlup sayılan ve 3 puanı silinen sarı-siyahlı takımın 10 puanı bulunuyor.

Galatasaray, iki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı 1-0 kazanmıştı.

İŞTE 11'LER

Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Nelsson, Davinson, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Torreira, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Zaha

İstanbulspor: Alp, Okan, Mehmet, Simon Deli, Sambissa, Muammer, Vorobjovas, Loshaj, Ali, Ndao, Ethemi