CANLI ANLATIM: Galatasaray 0-0 Kasımpaşa
Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.
RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Alper Ulusoy.
Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 9 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Ligde tarihinin en iyi sezon başlangıcını yapan sarı-kırmızılı takım, topladığı 28 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi.
Kasımpaşa ise 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 18 puan topladı. Lacivert-beyazlı takım, ligde 5. sırada yer alıyor.
İşte 11'ler
Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Nelsson, Abdulkerim, Kaan, Torreira, Kerem A, Zaha, Ziyech, Icardi
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık, Ben Ouanes, Gökhan, Aytaç Kara, Gomis, Hajradinovic, Fall, Ngoy
CANLI ANLATIM | GALATASARAY 0-0 KASIMPAŞA
10' Galatasaray sol kanattan etkili geldi ancak Zaha'nın ters ayağıyla yaptığı vuruş üstten farklı şekilde auta çıktı.
6' Galatasaray sağ kanattan gelmek istedi ancak Ziyech'in pasında topla buluşan Icardi topa istediği gibi dokunamadı ve top auta çıktı.
1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Atatürk'e benzeyen adam 29 Ekim'de çifte bayram yaşadı
- Dilan Polat'ın hesabından paylaşım yapan kişi belli oldu
- Avukat Feyza Altun bu kez onları işaret etti
- Laik eğitime yine hançer!
- Bu da 'uçan' parti devleti!
- Enflasyonda aylık seri sürüyor!
- ‘Liberal’ pişkinlik bu işte!
- Gecekondu mahallesindeki komşuları konuştu
- Polat çiftine operasyonda yeni gelişme!
- Memur ve memur emeklisine enflasyon farkı belli oldu!