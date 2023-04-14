Yayınlanma: 14.04.2023 - 19:51

Güncelleme: 14.04.2023 - 20:51

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 29. hafta maçında sahasında Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.

Nef Stadı'nda saat 20.30'da başlayan ve Mustafa Kürşad Filiz'in yöneteceği maçta VAR hakemi olarak Mustafa İlker Coşkun görevlendirildi.

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 26 maçta 20 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 63 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor.

Yukatel Kayserispor da Süper Lig'de oynadığı 27 maçın 14'ünü kazanırken, 2'sinde berabere kaldı, 11'inde ise mağlup oldu. 44 puanı bulunan Kayseri temsilcisi, averajla 7. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı, Kayserispor 2-1 kazanmıştı.

İşte 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

Kayserispor: Bilal, Uzodimma, Kolovetsios, Hosseini, Gökhan Sazdağı, Mensah, Kemen, Cardoso, Emrah Başsan, Thiam, Mane

CANLI ANLATIM | Galatasaray 1-0 Kayserispor

18' GOL | Galatasaray, Mauro Icardi'nin golüyle öne geçti.

10' Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Emrah ortasını yaptı. Nelsson topu tekrar kornere çeldi.

1' Zorlu mücadele Mustafa Kürşad'ın işareti ile başladı.

Eksikler

Galatasaray'da Yusuf Demir'in kadroda olup olmayacağı maç saatinde netlik kazanacak.

Kayserispor'da Carole ve Nurettin Korkmaz'ın sakatlıkları sürüyor.