CANLI ANLATIM: Galatasaray 1-0 Kayserispor
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 29. hafta maçında sahasında Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.
Nef Stadı'nda saat 20.30'da başlayan ve Mustafa Kürşad Filiz'in yöneteceği maçta VAR hakemi olarak Mustafa İlker Coşkun görevlendirildi.
Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 26 maçta 20 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 63 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor.
Yukatel Kayserispor da Süper Lig'de oynadığı 27 maçın 14'ünü kazanırken, 2'sinde berabere kaldı, 11'inde ise mağlup oldu. 44 puanı bulunan Kayseri temsilcisi, averajla 7. sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı, Kayserispor 2-1 kazanmıştı.
İşte 11'ler
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi
Kayserispor: Bilal, Uzodimma, Kolovetsios, Hosseini, Gökhan Sazdağı, Mensah, Kemen, Cardoso, Emrah Başsan, Thiam, Mane
CANLI ANLATIM | Galatasaray 1-0 Kayserispor
18' GOL | Galatasaray, Mauro Icardi'nin golüyle öne geçti.
10' Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Emrah ortasını yaptı. Nelsson topu tekrar kornere çeldi.
1' Zorlu mücadele Mustafa Kürşad'ın işareti ile başladı.
Eksikler
Galatasaray'da Yusuf Demir'in kadroda olup olmayacağı maç saatinde netlik kazanacak.
Kayserispor'da Carole ve Nurettin Korkmaz'ın sakatlıkları sürüyor.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Kabızlığı anında kesen besin.. 1 kaşık yeterli
- 'Hilal Kaplan Sarı' iddiaları gündeme bomba gibi düştü
- Meral Danış Beştaş trafik kazası geçirdi
- Mercimek çorbasını bu yöntemle daha hızlı pişirin.
- VakıfBank, altın setle finalde
- Erdoğan’ın ‘müjdesinden’ bir gün önce
- Hatay Valisi'nin istifasının perde arkası ortaya çıktı
- AKP listelerinde 3 isim değişecek
- Fenerbahçe pes etmiyor!
- Nuri Bilge Ceylan yine aday