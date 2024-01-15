CANLI ANLATIM: Galatasaray - Kayserispor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mondihome Kayserispor'u konuk edecek. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.01.2024 - 19:00
CANLI ANLATIM: Galatasaray - Kayserispor
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak Erkan Engin görev yapacak. Mücadele BeIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Ndombele, Tete, Mertens, Zaha, Halil.

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Arif, Hasan Ali, Ackah, Karimi, Mehmet Eray, Ramazan, Boa Morte, Bahoken

GALATASARAY'DA 5 EKSİK

Galatasaray'da 5 oyuncu, çeşitli nedenlerle Mondihome Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ve Sergio Oliveira, sarı kart cezalısı Kerem Aktürkoğlu ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, maçta görev yapamayacak.


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