Yayınlanma: 20.09.2023 - 19:37

Güncelleme: 20.09.2023 - 20:31

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında Galatasaray, sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşılaşıyor. RAMS Park'ta 19.45'te başlayan karşılaşmayı Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Georgi Kabakov yönetiyor. Kabakov'un yardımcılıklarını Martin Margaritov ile Diyan Valkov yapıypr. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Georgi Ginchev.

A Grubu'nda Almanya'nın Bayern Münih, İngiltere'nin Manchester United ve Danimarka'nın Kopengah takımlarıyla mücadele edecek Galatasaray, "Devler Ligi"ndeki ilk maçına çıkacak. Sarı kırmızılılar ilk hafta maçında taraftarı önünde Kopenhag'ı ağırlayacak.

Danimarka Süper Ligi'nde geçen sezon ipi önde göğüsleyen Kopenhag da Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan girdi. Sırasıyla İzlanda'nın Breidablik, Çekya'nın Sparta Prag ve Polonya'nın Rakow takımlarını eleyen başkent temsilcisi, gruplara kaldı.

İşte 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Kerem Demirbay, Toreira, Mertens, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Kopenhag: Grabara, Diks, Vavro, Diogo Gonçalves, Elyounoussi, J. Larsson, Lerager, Jelert, Meling, Achouri, Falk

CANLI ANLATIM | Galatasaray 0-1 Kopenhag

40' Ziyech sağ kanatta rakibine baskı anında faul yaptı. Karara itiraz eden yıldız oyuncu sarı kartı gördü.

35' GOL | Muslera'nın uzaklaştırdığı top yarı sahamızda Diogo'da kaldı. Sol kanada açılan top içeri çevrildi. Mohamed Elyounoussi önünde kalan topu sert bir şutla kaleye gönderdi. Muslera'nın çabalarına rağmen top ağlarımıza gitti.

25' Abdülkerim oyunun yönünü sağ kanada çevirdi. Ziyech topu kontrol etti ve ceza sahasındaki Icardi'ye doğru ortasını yaptı ancak top kaleci Grabara'da kaldı.

23' Galatasaray baskısı sonuç verdi. Topu ceza sahası sağ çaprazında önüne alan Icardi Kerem'e bıraktı. Kerem'in şutunda top üst direkten oyun alanına döndü.

12' Kopenhag takımı savunmasında paslaşırken Icardi ve Mertens'in yoğun presi sonuç verdi. Mertens'in önünde kalan topu savunma araya girerek uzaklaştırdı.

9' Kerem Aktürkoğlu sol kanattan yayın önündeki Mertens'e topu aktardı. Mertens tek vuruşla topu tekrar Kerem'e bıraktı. Kerem'in vuruşunda top yandan dışarı gitti.

7' Icardi savunmanın arkasına atılan topu kontrol etti. Icardi karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci Grabara topu kornere çeldi.

4' Sol kanatta Kerem'in ara pasında Icardi savunma arkasına sarktı. Topu kontrol eden Arjantinli'ye savunma müdehale etti. Ardından bayrak kalktı ve ofsayt kararı verildi.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.

Eksikler

Galatasaray'da sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Tek eksik UEFA kadrosuna ismi yazılmayan Halil Dervişoğlu.

Kopenhag'da Cornelius, Boilesen ve Khocholava Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.