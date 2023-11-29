CANLI ANLATIM: Galatasaray 0-0 Manchester United
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Manchester United ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Galatasaray, sahasında Manchester United ile karşı karşıya geliyor.
RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayan müsabakada İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalıyor. Sanchez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Raul Cabanero ile Inigo Prieto üstleniyor. Maçın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra.
A Grubu'nda çıktığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik alan, 2 kez de yenilen sarı-kırmızılı takım, 4 puan topladı. Galatasaray, Almanya temsilcisi Bayern Münih'in yenilgisiz lider olduğu grupta averajla Danimarka'nın Kopenhag takımının ardından 3. sırada bulunuyor.
Manchester United ise aldığı 1 galibiyetle 3 puan elde etti ve 5. haftaya son sırada girdi.
Galatasaray, İngiliz temsilcisi ile deplasmanda yaptığı maçı 3-2 kazanmıştı.
GALATASARAY AVRUPA'YI GARANTİLEYEBİLİR
Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmayı kazanması durumunda Avrupa'da yoluna devam etmeyi garantileyecek.
Galatasaray, taraftarı önünde Manchhester United'ı mağlup etmesi halinde puanını 7'ye çıkaracak ve son hafta öncesinde rakibiyle 4 puan fark yakalayacak. "Cimbom" son hafta sonuçlarına göre en kötü ihtimalde UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.
İşte 11'ler:
Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Angelino, Ndombele, Torreira, Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi
Manchester United: Onana, Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Shaw, Amrabat, McTominay, Fernandes, Antony, Hojlund, Garnacho
CANLI ANLATIM | Galatasaray 0-0 Manchester United
1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.
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