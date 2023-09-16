CANLI ANLATIM: Galatasaray - Samsunspor
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Yılport Samsunspor'u ağırlıyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriye.com.tr'de...
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.
RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. VAR hakemi olarak ise Serkan Tokat görev yapacak.
Ligde ilk 4 haftada 3 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, aldığı 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan topladı. Galatasaray, puan cetvelinde aynı sayıda maça çıkan lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.
Süper Lig'de 11 yıl aradan sonra yeniden dönen Samsun temsilcisi ise 3 müsabakada 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.
İşte 11'ler
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Tete, Kerem, Icardi
Samsunspor: Okan, Bola, Drongelen, Yunus Emre, Schindler, Tait, Soner, Fofana, Holse, Emre, Dimata
Eksikler
Galatasaray'da takıma yeni katılan Davinson Sanchez maç kadrosunda yer almayacak. Zaha'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.
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