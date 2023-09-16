CANLI ANLATIM: Galatasaray - Samsunspor

Yayınlanma: 16.09.2023 - 19:10

Güncelleme: 16.09.2023 - 19:10

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. VAR hakemi olarak ise Serkan Tokat görev yapacak.

Ligde ilk 4 haftada 3 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, aldığı 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan topladı. Galatasaray, puan cetvelinde aynı sayıda maça çıkan lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de 11 yıl aradan sonra yeniden dönen Samsun temsilcisi ise 3 müsabakada 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

İşte 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Tete, Kerem, Icardi

Samsunspor: Okan, Bola, Drongelen, Yunus Emre, Schindler, Tait, Soner, Fofana, Holse, Emre, Dimata

Eksikler

Galatasaray'da takıma yeni katılan Davinson Sanchez maç kadrosunda yer almayacak. Zaha'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.