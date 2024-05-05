CANLI ANLATIM: Galatasaray - Sivasspor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında evinde Sivasspor'u konuk edecek. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2024 - 18:02
CANLI ANLATIM: Galatasaray - Sivasspor
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

RAMS Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. VAR hakemi olarak da İtalyan hakem Simone Sozza görev alacak.

11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Poungouras, Appindangoye, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Charisis, İbrahim Akdağ, Bartuğ Elmaz, Koita, Manaj

SÜPER LİG REKORU KIRABİLİR

Galatasaray, Sivasspor maçından puan alması halinde Fenerbahçe'nin bir sezonda en fazla puan toplama rekorunu kıracak.

1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe, 3 puanlı sisteme geçilmesinin ardından Süper Lig'de bir sezonda en fazla puan alan takım konumunda bulunuyordu.

Galatasaray ise geçen haftaki Yukatel Adana Demirspor galibiyetiyle puanını 93'e çıkarmıştı. "Cimbom" böylelikle bitime 4 maç kala rakibinin rekoruna ortak olmuştu.

Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor maçını kaybetmemesi durumunda Fenerbahçe'nin rekorunu kıracak.


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