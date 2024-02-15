CANLI ANLATIM: Galatasaray - Sparta Prag
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşılaşacak. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşılaşacak.
RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak müsabaka, EXXEN platformundan yayımlanacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını ise Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak.
Göz Atın
İŞTE 11'LER
Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson Sanchez, Nelsson, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.
Sparta Prag: Vindahl, Vitik, Sorensen, Krejci, Preciado, Laçi, Kairinen, Rynes, Birmancevic, Karabec, Kuchta.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'na destek açıklaması!
- 'Müjde' diye duyurdu!
- Cumhur'un Yavaş çaresizliği!
- AYM'den Sivas katliamı kararı
- Altınok, yurttaşı provokatörlükle suçladı
- Özgür Özel'den Hatay çıkışı!
- O ilçenin belediye başkan adayı değişti
- CHP'de üst düzey istifa!
- DP'den İstanbul ve Ankara kararı!
- 'Savcıları Murat Kurum'a gönderin'