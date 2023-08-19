CANLI ANLATIM: Galatasaray - Trabzonspor

Yayınlanma: 19.08.2023 - 20:39

Güncelleme: 19.08.2023 - 20:39

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor,

Rams Park'ta yapılacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturacak. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Sezonu Mondihome Kayserispor müsabakasıyla açan son şampiyon Galatasaray, bu sezon ligdeki ilk iç saha maçına Trabzonspor karşılaşmasıyla çıkacak.

Trabzonspor ise geçen hafta Antalyaspor'u yenerek sezonu 3 puanla açmıştı. Bordo-mavili takım bu sezonki ilk deplasman galibiyetini alabilmek için mücadele edecek.

ZAHA MAÇ KADROSUNDA YOK

Galatasaray'da hafif sakatlığı bulunan Wilfried Zaha, Trabzonspor maçının kadrosunda yer almadı.

İşte 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Benkovic, Denswil, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Bardhi, Abdülkadir, Trezeguet, Umut

Eksikler

Trabzonspor'da uzun süreli sakatlığı bulunan Orsic'in yanı sıra Visca ve Joaquin Fernandes'den bu maçta yararlanamayacak.

Galatasaray'da yeni transferlerden Tete, henüz lisansı çıkarılmadığı için maç kadrosunda yer almayacak.