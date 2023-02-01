CANLI ANLATIM: Galatasaray - Ümraniyespor
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında Ümraniyespor'u ağırlıyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 22. hafta müsabakasında HangiKredi Ümraniyespor'u ağırlayacak.
Nef Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Maçın VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak.
Ligde çıktığı 20 müsabakada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 48 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider girdi.
Ümraniyespor ise 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgiyle 14 puan elde ederken 19 takımlı Süper Lig'de son sırada yer alıyor.
Kırmızı-beyazlı ekip, 85 yıllık kulüp tarihinde Süper Lig'deki ilk sezonunu geçirirken takımlar ikinci kez karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında yapılan maçı Galatasaray, 1-0 kazanmıştı.
İşte 11'ler
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre Taşdemir, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi
Ümraniyespor: Orkun, Popov, Sackey, Epureanu, Atasayar, Kartal, Oğuz, Durel, Geraldo, Onur, Umut Nayir
Eksikler
Maç öncesi Galatasaray'da eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor.
Ümraniyespor'da kadro dışı bırakılan Serkan Kırıntılı dışında eksik bulunmuyor. Sarı kart sınırındaki Tomislav Glumac ve Valentin Gheorghe, Galatasaray deplasmanında kart görmesi durumunda 23. haftadaki Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.
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