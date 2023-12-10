Yayınlanma: 10.12.2023 - 18:08

Güncelleme: 10.12.2023 - 19:43

Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor.

Kalyon Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor.

11'LER

Gaziantep FK: Nita, Mustafa, Nkoulou, Djilobodji, Morais, Ogün, Maxim, Bikel, Oğulcan, Markovic, Dragus

Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Denswil, Mendy, Larsen, Berat, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Visca, Onuachu

CANLI ANLATIM | Gaziantep FK 0-0 Trabzonspor

41' Gaziantep etkili geldi. Sağ kanatta kazandığı topla gelen Maxim pasında topu Dragus'u buluşturdu. Dragus'un sert şutunda top yandan az farkla auta çıktı.

40' Trabzonspor gole çok yaklaştı! Ön alan baskısıyla topu kazanan Trezeguet'in ortasında Onuachu'nun kafa vuruşu üstten auta çıktı.

36' Trabzonspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan savunma arkasına sarkan ve topla buluşan Visca pasında topu Trezeguet ile buluşturdu. Trezeguet'in vuruşunda kaleci Nita topu kornere çeldi.

35' Gaziantep sağ kanattan çok etkili geldi ancak Markovic'in ortasına gelişine vurmak isteyen Oğulcan'ın şutu farklı şekilde auta çıktı.

32' Trabzonspor sağ kanattan çok etkili geldi. Visca'nın ortasında kafayı vuran Onuachu'nun kafa vuruşunda kaleci Nita topu çıkarmayı başardı.

26' Trabzonspor sol kanattan yine Trezeguet'i savunma arkasına kaçırmak istedi ancak kaleci Florin Nita araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

20' Gaziantep kontra atakla etkili geldi ancak Maxim pasını veremeden Mendy araya girdi ve topu kazandı.

15' Gaziantep'de, Ogün Özçiçek, Abdülkadir'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

10' Gaziantep sol kanattan etkili geldi ancak Morais'in ortasında Larsen topu taca yolladı.

8' Trabzonspor yine ön alan baskısıyla topu kazandı ancak bu kez de Bakastes savunma arkasında sarkan Trezeguet'i topla buluşturamadı.

6' Gaziantep FK sağ kanattan kazanılan topla gelmek istedi ancak Oğulcan'ın pası doğrudan kaleci Uğurcan'da kaldı.

3' Trabzonspor sağ kanattan geldi ancak topla buluşan Bakasetas'ın pası doğrudan auta çıktı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

TRABZONSPOR, GAZİANTEP'E HİÇ YENİLMEDİ

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 15 maçta, Trabzonspor 11 kez sahadan galip ayrılırken, 4 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Trabzonspor, bu maçlarda Gaziantep FK kalesine 24 gol atarken, kalesinde ise 9 gol gördü.

TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Orsic ve Pepe, karşılaşmada yer alamayacak.