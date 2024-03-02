CANLI ANLATIM: Hatayspor 0-0 Fenerbahçe
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor ile karşılaşıyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım haberimizde.
Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor'a konuk oluyor.
Mersin Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayan karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Onur Özütoprak görev yapıyor.
İŞTE 11'LER
Hatayspor: Erce, Kerim, Burak, Maksimovic, Ghoulam, Massanga, Rivas, Boudjemaa, Dele-Bashiru, Rui Pedro, Halil.
Fenerbahçe: Livakovic; Osayi Samuel, Çağlar, Becao, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko.
CANLI ANLATIM | HATAYSPOR 0-0 FENERBAHÇE
1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.
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