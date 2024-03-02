Yayınlanma: 02.03.2024 - 18:18

Güncelleme: 02.03.2024 - 19:00

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor'a konuk oluyor.

Mersin Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayan karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Onur Özütoprak görev yapıyor.

İŞTE 11'LER

Hatayspor: Erce, Kerim, Burak, Maksimovic, Ghoulam, Massanga, Rivas, Boudjemaa, Dele-Bashiru, Rui Pedro, Halil.

Fenerbahçe: Livakovic; Osayi Samuel, Çağlar, Becao, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko.

CANLI ANLATIM | HATAYSPOR 0-0 FENERBAHÇE

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.