CANLI ANLATIM: Hatayspor 0-0 Fenerbahçe

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor ile karşılaşıyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.03.2024 - 18:18
CANLI ANLATIM: Hatayspor 0-0 Fenerbahçe
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Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor'a konuk oluyor.

Mersin Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayan  karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Onur Özütoprak görev yapıyor. 

İŞTE 11'LER

Hatayspor: Erce, Kerim, Burak, Maksimovic, Ghoulam, Massanga, Rivas, Boudjemaa, Dele-Bashiru, Rui Pedro, Halil.

Fenerbahçe: Livakovic; Osayi Samuel, Çağlar, Becao, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko.

CANLI ANLATIM | HATAYSPOR 0-0 FENERBAHÇE

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.


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