CANLI ANLATIM: Hatayspor - Galatasaray
Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Hatayspor deplasmanına konuk olacak.
Mersin Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada Bahattin Şimşek düdük çalacak. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Emre Malok görev yapacak.
Süper Lig'de oynadığı 11 maçta 10 galibiyet ve bir beraberlik alan Galatasaray, Fenerbahçe'nin geçen hafta Trabzonspor'a kaybetmesinin ardından liderlik koltuğuna yükselmişti. Sarı-kırmızılılar ligde geride kalan 11 haftada 31 puan topladı.
Hatayspor ise geride kalan 11 maçta 3 galibiyet ve 5 beraberlikle 14 puan topladı.
İşte 11'ler
Hatayspor: Erce, Kilama, Cengiz, Kerim, Ghoulam, Ömer Faruk Beyaz, Matondo, Bashiru, Lamkel Ze, Rivas, Dadashov
Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Sergio Oliveira, Torreira, Ziyech, Kerem, Zaha, Icardi
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