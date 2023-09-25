CANLI ANLATIM: Hatayspor - Trabzonspor

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.09.2023 - 19:03
CANLI ANLATIM: Hatayspor - Trabzonspor
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Mersin'de Atakaş Hatayspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Mersin Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetecek.

İLK 11'LER

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Ghoulam, Burak, Massanga, Strandberg, Dele-Bashiru, Aburjania, Vindel, Lamkel

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Bakasetas, Visca, A.Ömür, Bardhi, Onuachu

Karşılaşma öncesi Trabzonspor ligde oynadığı 5 maçta 9 puan toplayarak haftaya 5. sırada girdi.

Atakaş Hatayspor ise 7 puanla 10. sırada girdiği haftada sezonun ikinci galibiyetini almayı hedefliyor.

EKSİKLER

Atakaş Hatayspor'da eksik ya da cezalı isim bulunmuyor.

Trabzonspor'da Pepe, Orsic, Joaquin Fernandez ve Hüseyin Türkmen maç kadrosunda yer almayacak.

TRABZONSPOR 3. GALİBİYETİNİ İSTİYOR

Bordo mavili ekip üst üste üçüncü maçında galip gelmek istiyor.

1 Eylül'de Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-1'le geçen Trabzonspor, geçen hafta sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etmişti.

HATAYSPOR'UN TEK GALİBİYETİ VAR

Trabzonspor'la tarihinde 14 Süper Lig maçına çıkan Hatayspor 1 galibiyet alabildi.

Bahsi geçen karşılaşmalarda Trabzonspor 7 galibiyet alırken 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Hatayspor, Trabzonspor'u Ocak 2023'te karşı karşıya geldikleri maçta 2-1 mağlup etmişti.


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