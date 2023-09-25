CANLI ANLATIM: Hatayspor - Trabzonspor
Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Mersin'de Atakaş Hatayspor'la deplasmanda karşılaşacak.
Mersin Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetecek.
İLK 11'LER
Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Ghoulam, Burak, Massanga, Strandberg, Dele-Bashiru, Aburjania, Vindel, Lamkel
Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Bakasetas, Visca, A.Ömür, Bardhi, Onuachu
Karşılaşma öncesi Trabzonspor ligde oynadığı 5 maçta 9 puan toplayarak haftaya 5. sırada girdi.
Atakaş Hatayspor ise 7 puanla 10. sırada girdiği haftada sezonun ikinci galibiyetini almayı hedefliyor.
EKSİKLER
Atakaş Hatayspor'da eksik ya da cezalı isim bulunmuyor.
Trabzonspor'da Pepe, Orsic, Joaquin Fernandez ve Hüseyin Türkmen maç kadrosunda yer almayacak.
TRABZONSPOR 3. GALİBİYETİNİ İSTİYOR
Bordo mavili ekip üst üste üçüncü maçında galip gelmek istiyor.
1 Eylül'de Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-1'le geçen Trabzonspor, geçen hafta sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etmişti.
HATAYSPOR'UN TEK GALİBİYETİ VAR
Trabzonspor'la tarihinde 14 Süper Lig maçına çıkan Hatayspor 1 galibiyet alabildi.
Bahsi geçen karşılaşmalarda Trabzonspor 7 galibiyet alırken 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Hatayspor, Trabzonspor'u Ocak 2023'te karşı karşıya geldikleri maçta 2-1 mağlup etmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Altı saat içerisinde neler oldu öyle?'
- Bingöl'de deprem!
- Emekli 3 ay daha bekleyecek!
- İzmir Adliyesi'nde silahlı çatışma!
- Emeklilere ne kadar zam yapılacak?
- 'CIA ajanı' bilmecesi
- İYİ Parti'nin İstanbul adayı mı olacak?
- Araplara ‘Bir milletiz’ mesajının hedefi
- Merdan Yanardağ’dan Fatih Altaylı’ya yanıt
- Şehir hastanesi için 8 kez açılış tarihi