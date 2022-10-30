30 Ekim 2022 Pazar, 18:56

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşıyor.

Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayan müsabakayı, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetiyor. VAR hakemi olarak Özgür Yankaya görev yapıyor.

Ligin 11. haftasında, evinde yaptığı maçta aynı puana sahip olduğu Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup edip puanını 23'e çıkaran ve liderliğe yükselen sarı-lacivertliler, deplasmandaki İstanbulspor maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

İşte 11'ler

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan Berber, Mehmet Yeşil, Mehremic, Ali Yaşar, Okan Erdoğan, Muammer Sarıkaya, Melih Kabasakal, Ethemi, Jetmir Topalli, İbrahim Yılmaz

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, Arao, Zajc, Emre Mor, İrfan Can, Pedro, Batshuayi

CANLI ANLATIM | İstanbulspor 0-0 Fenerbahçe

5' GOL İPTAL | İstanbulspor, İbrahim Yılmaz ile topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı havada. VAR'dan gelen onayla GOL geçerli sayılmadı. Oyun kaldığı yerden devam ediyor

4' Fenerbahçe etkili geldi. Ceza alanı önünde topla buluşan Emre Mor'un vuruşu yandan auta gitti.

1' Zorlü mücadele Mustafa Kürşad Filiz'in düdüğü ile başladı.

Eksikler

Takımla idmanlara katılan King ve İsmail Yüksek'in maç kadrosunda olması bekleniyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Mert Hakan Yandaş, Luan Peres, Diego Rossi ve Gustavo Henrique maçta forma giyemeyecek. Öte yandan Ferdi Kadıoğlu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.