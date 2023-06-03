CANLI ANLATIM: Kasımpaşa - Beşiktaş

Yayınlanma: 03.06.2023 - 18:11

Güncelleme: 03.06.2023 - 18:11

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşma Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetirken, VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak.

Trabzonspor'la 29. haftada deplasmanda 0-0 sona eren mücadelenin ardından biri hükmen olmak üzere oynadığı tüm maçları kazanan siyah-beyazlılar, 74 puanla ligde 3. sırada yer alıyor.

Ligde oynadığı son 3 maçtan da galibiyetle ayrılarak küme düşme tehlikesini atlatan Kasımpaşa ise 43 puanla 10. basamakta bulunuyor.

İŞTE 11'LER

Kasımpaşa: Erdem, Donk, Djilobodji, Hadergjonaj, Yasin, Malsa, Aytaç, Hajradinovic, Eysseric, Mortadha, Fall

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Muleka, Gedson, Cenk, Aboubakar

EKSİKLER

Siyah-beyazlı takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Omar Colley karşılaşmada görev yapamayacak.

Beşiktaşlı futbolcu, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının ardından Adana Demirspor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü.

Beşiktaş'ta Onur Bulut'un da Kasımpaşa karşısında görev yapması beklenmiyor.

Dizinde yaşadığı sorun nedeniyle antrenmanlara katılmayan siyah-beyazlı oyuncu, Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.