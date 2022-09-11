CANLI ANLATIM: Kasımpaşa 1-1 Galatasaray

11 Eylül 2022 Pazar, 19:12

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Volkan Bayarslan düdük çalıyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Koray Gençerler oturuyor.

Ligde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 10 puanla haftaya 7. sırada girdi.

Çıktığı 5 müsabakada 2 galibiyet, 3 yenilgiyle 6 puan alan Kasımpaşa ise puan sıralamasında 12. sırada yer buldu.

İşte 11'ler

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Sadık, Graovac, Mortadha, Tirpan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Celina, Bahoken

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Emin Bayram, Van Aanholt, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Yunus Akgün, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Bafetimbi Gomis

CANLI ANLATIM | KASIMPAŞA 1-1 GALATASARAY

34' Galatasaray'da sağ çaprazdan Yunus Akgün vuruşunu yaptı ama top üstten auta gitti.

29' Galatasaray'da Sergio Oliveira'nın ceza sahası dışından yaptığı harika şut üst direkten oyun alanına geldi.

28' Kasımpaşa'da Florent Hadergjonaj ceza sahasına iyi ortaladı. Bersant Celina'nın kafa vuruşu kaleci Muslera'da kaldı.

24' Galatasaray'da Sacha Boey sağ kanattan içeriye müthiş ortaladı ancak Kerem topu ıska geçti. Arka direkte Oliveira kontrol etmek istedi ama top kaybı geldi.

20' GOL | Galatasaray Gomis'in golüyle beraberliği yakaladı. Yunus sağ kanattan son çizgiye inip yerden ceza sahasına iyi ortaladı. Arka direkte boş pozisyonda bulunan Gomis düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

19' Galatasaray'da sağ kanattan Yunus ceza sahasına girmek istedi ancak savunma araya girdi. Dönen topa Aanholt vurdu ancak top yandan auta gitti.

16' GOL | Kasımpaşa Stephane Bahoken'in golüyle 1-0 öne geçti. Soldan Mortadha Ben Ouannes'in ceza sahası içine gönderdiği iyi topta Stephane Bahoken iyi yükseldi ve düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağalara gönderdi.

9' Sağ kanattan Sacha Boey'in arka direğe doğru gönderdiği topa Gomis'ten önce kaleci Ertuğrul müdahale etti.

7' Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Sergio Oliveira içeriye ortaladı. Emin Bayram'ın kafa vuruşu üstten auta gitti.

5' Kasımpaşa'da Valentin Eysseric, emin Bayram'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

1' Galatasaray gole yaklaştı. Yunus'un sol kanattan arka direğe gönderdiği iyi topa Kerem kafayı vurdu. Top az farkla auta gitti.

1' Karşılaşma Volkan Bayarslan'ın işareti ile başladı.