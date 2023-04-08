Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 20:07

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 21:18

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı, hakem Burak Şeker yönetiyor.

Ligde Yukatel Kayserispor'a sahasında 4-3 yenilen, Ziraat Türkiye Kupası'nda da MKE Ankaragücü'ne elenen Karadeniz ekibi, kötü gidişatına Kasımpaşa önünde "dur" demeye çalışacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

İşte 11'ler

Kasımpaşa: Günay, Yasin, Djilobodji, Tarkan, Fabiano, Malsa, Eysseric, Hajradinovic, Mounir, Mustafa, Fall

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Hüseyin Türkmen, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Doğucan Haspolat, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Markovic, Gomez

CANLI ANLATIM | Kasımpaşa 1-0 Trabzonspor

41' Abdülkadir'in sağdan ceza sahasına gönderdiği topa Gomez kafayı vurdu. Top kaleye paralel gitti.

39' Anastasios Bakasetas ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı. Top savunmaya çarpıp kornere gitti.

29' GOL | Mounir Chouiar'nın golüyle Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Serbest vuruşta topun başına geçen Mounir Chouiar, sağ ayağıyla harika vurdu. Top kaleci Uğurcan'ın sağından ağlarla buluştu.

15' Bakasetas'ın harika pasında Maxi Gomez, sol çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Günay gole izin vermedi.

11' Kasımpaşa kulübesinde bulunan Serkan Rençber'e sarı kart çıktı.

9' Trabzonsporlu Siopis ve Kasımpaşa'dan Haris Hajradinovic kısa süreli bir sakatlık yaşadı. Neyse ki ciddi durumları yok.

6' Mamadou Fall, sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı. Top yandan dışarı gitti.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.

Eksikler

Kasımpaşa'da Sadık Çiftpınar, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Trabzonspor'da Dorukhan ve Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor. Öte yandan maç kadrosuna Lahtimi ve Trezeguet de eklenmedi.