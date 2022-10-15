CANLI ANLATIM: Kayserispor - Galatasaray
Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Kayserispor deplasmanına konuk oluyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlarım Cumhuriyet.com.tr'de...
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kayserispor - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Mücadelenin VAR hakemi ise Erkan Engin.
Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 17 puanı bulunuyor. Ligde 9 maç oynayan Yukatel Kayserispor ise 4 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda 13 puan elde etti.
İşte 11'ler
Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Campanharo, Kemen, Cardoso, Ramazan, Mensah, Gavranovic
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Midtsjö, Yunus Akgün, Mata, Mertens, Icardi
Eksikler
Kayserispor'da sakatlıkları bulunan Anthony Uzodimma ve Yaw Ackah bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Galatasaray'da Van Aanholt ve Mathias Ross kadroda yer almıyor. Kerem Aktürkoğlu ise sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 11. haftadaki Corendon Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.
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