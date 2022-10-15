CANLI ANLATIM: Kayserispor - Galatasaray

15 Ekim 2022 Cumartesi, 18:49

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kayserispor - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Mücadelenin VAR hakemi ise Erkan Engin.

Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 17 puanı bulunuyor. Ligde 9 maç oynayan Yukatel Kayserispor ise 4 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda 13 puan elde etti.

İşte 11'ler

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Campanharo, Kemen, Cardoso, Ramazan, Mensah, Gavranovic

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Midtsjö, Yunus Akgün, Mata, Mertens, Icardi

Eksikler

Kayserispor'da sakatlıkları bulunan Anthony Uzodimma ve Yaw Ackah bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Galatasaray'da Van Aanholt ve Mathias Ross kadroda yer almıyor. Kerem Aktürkoğlu ise sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 11. haftadaki Corendon Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.