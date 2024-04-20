Trabzonspor kazandı, Kayserispor tehlike hattında! Kayserispor 1-2 Trabzonspor

Yayınlanma: 20.04.2024 - 18:03

Güncelleme: 20.04.2024 - 21:03

Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçı Trabzonspor 2-1 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri, 24. dakikada Enis Destan, 58. dakikada Nicolas Pepe kaydetti. Kayserispor'un golü 87. dakikada Mehdi Bourabia'dan geldi.

KARİYERİNDE BİR İLKİ BAŞARDI!

Bordo mavili takımda bu sezon 9. golünü kaydeden ve Pepe'nin golünde de pası veren Enis Destan, kariyerinde ilk kez bir maçta hem gol hem de asist yaptı.

Ligde kalma mücadelesi veren Burak Yılmaz'ın takımı Kayserispor, galibiyet hasretini 6 maça çıkardı. Trabzonspor ise ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı.

ATEŞ HATTINDA KALDI

Bordo mavili takım bu sonuçla puanını 55'e çıkardı ve 3. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Kayserispor ise 37 puanla ateş hattında kalmayı sürdürdü.

Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Kayserispor ise Pendikspor ile oynayacak.

HAKEME GERİ PAS İTİRAZLARI

Maçta dakikalar 15'i gösterdiğinde Eren Elmalı, Cardoso'nun baskısı sonrası rakibinden önce topa dokunarak meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır'a doğru gönderdi. Tecrübeli file bekçisi topu doğrudan eline aldı.

Kayserisporlu futbolcular Uğurcan Çakır'ın geri pas sonucunda topu eline aldığı yönünde itirazlarda bulunsa da hakem oyunu devam ettirdi.

Karşılaşmadan dakikalar | Kayserispor 1-2 Trabzonspor

87' GOL | Kayserispor farkı bire indirdi! Skor 2-1! Trabzonspor'da Uğurcan Çakır pas atmak isterken topun hakimiyetini kaybetti. Topu kapan Mehdi Bourabia topu boş kaleye ağlara yolladı.

79' Ramazan'ın pasında topu alan Cardoso kale önüne pasını çıkardı ancak top Bahoke'nin arkasında kaldı. Atağın devamında rakibini geçen Nazon'un sert şutu direğin yanından dışarıya gitti.

77' Enis Bardhi'nin aşırtma pasında Visca kaleciyle karşı karşıya kaldı. Visca'nın vuruşu yan ağlarda kaldı.

64' Edin Visca'nın sağ çaprazdan arka direğe pasında Taxiarchis Fountas'ın boş kaleye dokunuşu direkten döndü.

63' Ceza sahası içinde topla buluşan Nazon rakiplerini tek tek geçip kaleye vurdu. Top Bardhi'den döndü.

58' GOL | Trabzonspor, Nicolas Pepe ile durumu 2-0 yaptı! Uğurcan Çakır'ın kullandığı kale vuruşunda Enis Destan kafayla Pepe'ye indirdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Pepe düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.

56' SARI KART | Trabzonspor'da Batista Mendy rakibine faul yapması sonucu sarı kart gördü.

52' GOL İPTAL | Trabzonspor farkı ikiye çıkardı. Skor 2-0! Visca'nın kaptığı topta hızlı gelen Trabzonspor'da Enis Bardhi ceza sahası içi sağ çaprazından çok sert vurdu. Doksana giden top ağlarla buluştu. Karşılaşmanın hakemi, golden önceki pozisyonda faul şüphesi nedeniyle VAR ile iletişim halinde. Çağdaş Altay, pozisyonu izlemek üzere VAR monitörüne gitti. Çağdaş Altay, Bardhi'nin golünü pozisyonun öncesindeki faul nedeniyle iptal etti.

50' Ceza sahası içi sol çaprazında topu alan Duckens Nazon'un yerden vuruşunda Uğurcan gole izin vermedi.

37' Bir anda kaleciyle karşı karşı kalan Edin Visca, kaleci Bilal Bayazit'i geçemedi

24' GOL | Trabzonspor, Enis Destan ile öne geçti.Sağ kanatta Visca'nın pasında topu alan Thomas Meunier'in kavisli ortasında iyi yükselen Enis Destan kafayla topu ağlara yolladı.

18' SARI KART | Aylton Boa Morte orta sahada kaptığı topta kendi ilerledi. Aylton'a arkadan müdahalede bulunan Eren Elmalı rakibini düşürmesi sonucu sarı kart gördü.

12' SARI KART | Trabzonspor'da rakibine faul yapan Berat Özdemir sarı kart gördü.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük çaldı.