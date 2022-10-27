CANLI ANLATIM Kızılyıldız 0-0 Trabzonspor
UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. maçında Trabzonspor, deplasmanda Kızılyıldız'a konuk oluyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. maçında Trabzonspor, Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla deplasmanda karşılaşıyor.
Rajko Mitic Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayan müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yönetiyor. Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapıyor.
Grupta oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayıp 6 puanla 2. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak Avrupa kupalarında bin 161 günlük dış saha galibiyet hasretini de sonlandırmak istiyor.
İşte 11'ler
Kızılyıldız: Borjan, Erakovic, Dragovic, Milunovic, Rodic, Kanga, Srnic, Kata Bukari, Mitrovic, Pesic
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Hamsik, Gbamin, Hamsik, Bardhi, Bakasetas, Trezeguet, Umut
CANLI ANLATIM | Kızılyıldız 0-0 Trabzonspor
1' Karşılaşma Joao Pinheiro'nun düdüğü ile başladı.
Eksikler
Trabzonspor'da kart cezalısı Maxi Gomez, ameliyat edilen Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde bulunmayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca kadroda yer alamayacak.
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