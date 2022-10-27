27 Ekim 2022 Perşembe, 21:40

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. maçında Trabzonspor, Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla deplasmanda karşılaşıyor.

Rajko Mitic Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayan müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yönetiyor. Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapıyor.

Grupta oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayıp 6 puanla 2. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak Avrupa kupalarında bin 161 günlük dış saha galibiyet hasretini de sonlandırmak istiyor.

İşte 11'ler

Kızılyıldız: Borjan, Erakovic, Dragovic, Milunovic, Rodic, Kanga, Srnic, Kata Bukari, Mitrovic, Pesic

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Hamsik, Gbamin, Hamsik, Bardhi, Bakasetas, Trezeguet, Umut

CANLI ANLATIM | Kızılyıldız 0-0 Trabzonspor

1' Karşılaşma Joao Pinheiro'nun düdüğü ile başladı.

Eksikler

Trabzonspor'da kart cezalısı Maxi Gomez, ameliyat edilen Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde bulunmayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca kadroda yer alamayacak.