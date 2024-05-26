CANLI ANLATIM: Konyaspor 0-1 Galatasaray

Yayınlanma: 26.05.2024 - 17:34

Güncelleme: 26.05.2024 - 19:54

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk oluyor.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Hollandalı hakem Pol van Boekel oturuyor.

11'LER

Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Soner, Nzonzi, Ndao, Oğulcan, Ethemi, Cikalleshi

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan Kutlu, Barış, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Canlı | Konyaspor 0-1 Galatasaray

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Sol kanatta topu alan Oğulcan Ülgün'ün ceza sahası girerken yaptığı orta oyun alanı dışına gitti.

45' Konyaspor'da Alassane Ndao rakibine yaptığı müdahelenin ardından sarı kart gördü.

45' İlk yarının sonuna 8 dakika eklendi.

41' Berkan Kutlu sağ taç çizgisine yakın mesafede rakibinden sıyrılırken yerde kaldı. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.

38' Galatasaray'da Okan Buruk, hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

34' Guilherme'nin ceza sahası içine ortasında Uğurcann Yazgılı'nın kafayla çevirdiği top oyun alanı dışına gitti.

33' Galatasaray'da Davinson Sanchez rakibine yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

30' Sol kanattan Köhn tarafından yapılan ortada Arjantinli oyuncu Icardi ters kafa vuruşuyla kaleciyi çaresiz bıraktı.

28' GOL | Mauro Icardi, Galatasaray'ı öne geçiren golü kaydetti.

26' Hızlı çıkan Konyaspor'da Alassane Ndao'nun savunma arkasına atmak istediği pasa Davinson Sanchez son anda ayak koydu.

23' Derrick Köhn'ün sol kanattan ortasında Adil Demirbağ'ın ters vuruşu kornere gitti.

22' Davinson Sanchez'in sağ kanada uzun pasında savunma top Barış Alper Yılmaz'a gelmeden araya girdi.

21' Derrick Köhn sol kanattan hücum ederken rakibi Uğurcan Yazgılı'nın ayağına bastı. Uğurcan sakatlık yaşıyor.

16' Mertens'in ortasında savunma topa ayak koyduğu sırada Icardi ile çarpıştı. Her iki oyuncu da yerde kaldı.

16' Dries Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda Abdülkerim'in kafa vuruşu savunmadan sekerek yine kornere gitti.

15' Kaan Ayhan'ın sağ kanattan ortasında Kerem Aktürkoğlu'nu kafa vuruşu kaleciden döndü. Galatasaray köşe vuruşu kullanacak.

14' Rakibinden topu alan Mertens köşeye yerden şutunu çekti. İyi uzanan Jakub Slowik gole izin vermedi.

13' Sol kanatta topu alan Kerem Aktürkoğlu'nun içeriye çevirdiği pas savunmadan döndü.

11' Ceza sahası içine ortalanan topta Kerem Aktürkoğlu'nun topuğuyla indirdiği top Mertens'te kaldı ancak Belçikalı oyuncu topu istediği gibi kontrol edemeyince top auta gitti.

10' Mertens'in ceza sahası içine ortasında Jakub Slowik çift yumrukla topu uzaklaştırdı.

9' Kullanılan köşe vuruşunda Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşu yan direkten oyun alanına döndü.

8' Köhn'ün Icardi'ye uzun pasında Icardi kaleciyle karşı karşıya kalacağı anda savunma topa ayak koyarak. topu kornere yolladı.

7' Icardi'nin ceza sahası içine yükselttiği topta Kerem Aktürkoğlu topu önüne almak istedi ancak savunma topa ayak koydu.

6' Ndao'nun sol kanattan pasında ceza sahası içinde topu alan Sokol Cikalleshi şut açısı ararken Davinson Sanchez araya girip tehlikeyi önledi.

4' Oğulcan Üzgün'e atılan savunma arkasına pasta yan hakemin bayrağı havada.

3' Dries Mertens'in sağ kanattan ortasında Mauro Icardi topa yükseldi ancak kafa vuruşunu gerçekleştiremedi.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.