Fenerbahçe Beko'da Nate Sestina ile yollar ayrıldı!
Fenerbahçe Beko, Nate Sestina ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.
Fenerbahçe Beko, Nate Sestina ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko'nun 2023-24 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Nate Sestina ile yollarımız ayrılmıştır.
Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Nate Sestina'ya teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." denildi.
Spor Haberleri
- Fenerbahçe Beko'da Nate Sestina ile yollar ayrıldı!
- Vincenzo Montella, savunmayı belirledi
- Portekizli futbolcu Cancelo, erken gole dikkat çekti!
- A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te sahne alıyor
- Portekiz, Çekya'ya karşı 28 yıldır kaybetmiyor
- Montella'dan Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler kararı!
- Ergin Ataman'dan EURO2024 mesajı: 'İnanın, savaşın!'
- Mbappe, Paris Olimpiyatları için kararını açıkladı
- Joao Cancelo, EURO 2024 favorilerini açıkladı
- MANU'dan savunmaya 2 Fransız hamlesi
En Çok Okunan Haberler
-
- 50 bin emeklinin maaşı kesildi
- Malatya'da deprem! Çevre illerden hissedildi...
- 'Bayram sabahı ne konuştuğunu bil'
- AVM'de 'komando' gösterisine tepki yağdı
- Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
- 2025 yılının ortasında bu rakamı görecek!
- Kıyafet krizi sonrası yeni skandallar
- Özel'in sorusuna yanıtı gündem oldu
- Türkiye’nin dev süt markalarından biriydi...
- Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu