Fenerbahçe Beko'da Nate Sestina ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe Beko, Nate Sestina ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.06.2024 - 11:30
Fenerbahçe Beko'da Nate Sestina ile yollar ayrıldı!
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Fenerbahçe Beko, Nate Sestina ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko'nun 2023-24 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Nate Sestina ile yollarımız ayrılmıştır.

Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Nate Sestina'ya teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." denildi.


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