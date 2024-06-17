PSV Eindhoven, Emre Can Duran'ı transfer etti

Yayınlanma: 17.06.2024 - 15:26

Güncelleme: 17.06.2024 - 15:26

Kulüpten yapılan açıklamada, Belçika'nın Royal Antwerp takımında forma giyen Emre Can ile üç yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Türkiye'nin genç milli takımlarında 10 maça çıkan Emre Can'ın gelecek yıldan itibaren PSV'de 17 yaş altı takımının parçası olacağı belirtildi.