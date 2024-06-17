Yayınlanma: 17.06.2024 - 15:14

Güncelleme: 17.06.2024 - 15:14

Geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. Cimbom, tecrübeli golcü İheanacho'yu transfer etmek istiyor. Peki, Kelechi Iheanacho kimdir? Galatasaray'ın istediği Iheanacho kaç yaşında, nereli?

KELECHI IHEANACHO KİMDİR?

Kelechi Promise Iheanacho, 3 Ekim 1996 tarihinde Nijerya’da doğdu. Futbol kariyerine tam anlamıyla patlama yaptığı 2013-2014 sezonunda, Nijerya’nın Tay Academy takımında başladı. Ardından 2014 yılında Manchester City’nin dikkatini çekti ve İngiliz kulübüne transfer oldu.

Manchester City forması altında 2015-2017 yılları arasında mücadele eden Iheanacho, özellikle 2015-2016 sezonunda etkileyici performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Ardından 2017 yılında Leicester City’ye transfer oldu.

Nijeryalı golcü, Leicester City’de gösterdiği performansla adından söz ettirdi. Hızı, bitirici vuruşları ve golcü özellikleriyle tanınan Iheanacho, Premier League’de Leicester City formasıyla önemli bir skorer haline geldi.