CANLI ANLATIM: Kopenhag - Galatasaray
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son haftasında Galatasaray deplasmanda Kopenhag'a konuk olacak. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşı karşıya gelecek. Karşılaşma EXXEN platformundan yayınlanacak.
Başkent Kopenhag'daki Parken Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçı, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Müsabakada Orsato'nun yardımcılıklarını ise Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda çıktığı 5 maçta bir galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 5 puanı bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım, aynı puana sahip Kopenhag'ın ardından averajla üçüncü sırada yer alıyor.
Üst tura çıkmayı garantileyen Alman ekibi Bayern Münih'in 13 puanla zirvede yer aldığı grupta, İngiltere temsilcisi Manchester United ise 4 puanla son sırada bulunuyor.
Grupta Galatasaray ile Kopenhag arasında İstanbul'da oynanan maç 2-2 berabere tamamlanmıştı.
İŞTE 11'LER
Kopenhag: Grabara, Diks, Vavro, Claesson, Diogo Gonçalves, Elyounoussi, Lerager, Jelert, Ankersen, Achouri, Falk
Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kaan, Tete, Kerem, Zaha, Icardi
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