CANLI ANLATIM: Manchester United - Galatasaray

Yayınlanma: 03.10.2023 - 21:04

Güncelleme: 03.10.2023 - 21:07

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında Galatasaray, İngiltere'nin Manchester United takımıyla karşılaşacak.

Old Trafford Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, Exxen'den yayımlanacak. Karşılaşmayı Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ve Jan Pozor üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.

İşte 11'ler

Manchester United: Onana; Dalot, Varane, Lindelöf, Amrabat; Casemiro, Mejbri; Mount, Bruno Fernandes, Rashford; Hojlund

Galatasaray: Muslera, Boey, D.Sanchez, Abfülkerim, Angelino, Torreira, Kaan Ayhan, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi

Eksikler

Galatasaray'da Hakim Ziyech ve Kazımcan Karataş maç kadrosunda yer almıyor. Ayrıca UEFA kadrosunda yer almayan Halil Dervişoğlu ile Eyüp Aydın da bu maçta forma giyemeyecek.

Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag'la yaşadığı gerilimin ardından kadro dışı bırakılan Jadon Sancho'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Lisandro Martinez, Luke Shaw, Tyrell Malacia ve Aaron Wan-Bissaka, forma giyemeyecek. Bir süredir kadro dışında olan Anthony'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.