Yayınlanma: 04.05.2024 - 18:15

Güncelleme: 04.05.2024 - 19:42

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Yılport Samsunspor'a konuk oluyor.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Mücadelede VAR hakemi olarak Mustafa Öğretmenoğlu görev yapıyor.

Ligde çıktığı 34 karşılaşmada 18 galibiyet, 4 beraberlik, 12 mağlubiyet sonucunda 58 puanla üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini yenerek 61 puana ulaşmak istiyor. En yakın rakibi RAMS Başakşehir'in 6 puan önünde yer alan Karadeniz ekibi, haftayı kayıpsız geçerek üçüncülük şansını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Ligde çıktığı 34 karşılaşmada 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyet sonucunda 39 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, Karadeniz derbisinde Trabzonspor'u yenerek küme düşme potasından uzaklaşmayı hedefliyor.

İŞTE 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Alim, Drongelen, Bola, Bennasser, Taylan, Holse, Raman, Emre, Mouandilmadji

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Baniya, Fernandez, Eren, Umut Güneş, Mendy, Pepe, Bardhi, Trezeguet, Onuachu

CANLI ANLATIM: Samsunspor 3-1 Trabzonspor

35' GOL | Joaquin Fernandez'in kendi kalesine attığı golle fark yeniden ikiye çıkıyor. Köşe vuruşunda topun başına geçen Zeki ön direğe ortasını açtı. Ön direkte topu uzaklaştırmak isteyen Joaquin Fernandez topu kendi ağlarına gönderdi.

32' GOL | Bardhi ile Trabzonspor farkı bire düşürdü. Serbest vuruşta topun başına geçen Bardhi arka direğe ortasını açtı ve kimseye değmeyen top uzak köşeden ağlarla buluştu.

28' GOL | Marius Mouandilmadji ile Samsunspor farkı ikiye çıkardı. Ön alan baskısıyla topu kazanan Holse bekletmeden pasını Benito Raman'a verdi. Raman'ın şutu kaleciden sekti ve Marius Mouandilmadji'nin önüne düştü. Mouandilmadji ise topu boş ağlara gönderdi.

14' GOL | Taylan ile Samsunspor öne geçiyor. Penaltıda topun başına geçen Taylan kendi sağına düzgün bir vuruş yaptı ve kaleci Uğurcan ile topu ayrı noktalara gönderdi.

12' PENALTI | Samsunspor penaltı kazandı. Emre'nin kısa pasında Holse ortasını açtı Uğurcan çıktı ancak topu alamadı ardından Taylan, Umut'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi