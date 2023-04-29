CANLI ANLATIM: Sivasspor - Fenerbahçe
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanına çıkıyor. Karşılaşma ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.
Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Mustafa İlker Coşkun oturacak.
Ligde son olarak İstanbulspor ile Kadıköy'de 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, aynı haftayı beraberlikle kapatan lider Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkı düşürememişti.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 64 puanla 2. sırada giriyor.
Son haftalarda çıkışa geçen ve son maçında Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor ise 37 puanla 10. sırada yer alıyor.
Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe Valencia'nın penaltı golüyle 1-0 kazanmıştı.
İşte 11'ler
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Aaron Appindangoye, Goutas, Ziya, Hakan, Charisis, Saiz, Erdoğan, Gradel, Yatabare.
Fenerbahçe: İrfan Can, Serdar, Samet, Peres, Osayi, Arao, İrfan Can, Ferdi, Arda, Valencia, Pedro.
Eksikler
Sivas temsilcisinde Fenerbahçe maçı öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Attila Szalai, Michy Batshuayi, Lincoln, Gustavo Henrique ve Miha Zajc ile sarı kart cezalısı Emre Mor, kamp kadrosuna alınmadı.
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