Yayınlanma: 20.04.2023 - 20:07

Güncelleme: 20.04.2023 - 21:16

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşılaşıyor.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetiyor.

Ligde geride kalan 28 maçında 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 31 puan topladı.

Trabzonspor ise ligde bugüne kadar oynadığı 28 maçta 13 galibiyet ve 6 beraberlik alarak 45 puanla 5. sırada yer alıyor.

İşte 11'ler

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Appindangoye, Goutas, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Charisis, Saiz, Erdoğa, Gradel, Yatabare

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Bartra, Eren, Doğucan, Siopis, Markovic, Bardhi, Yusuf Yazıcı, Maxi Gomez

CANLI ANLATIM | Sivasspor 2-1 Trabzonspor

42' Samu Saiz'in arka direğe gönderdiği topu Trabzonspor savunması karşıladı. Dönen topu Gradel ortaladı. Ön direkte Dimitrios Goutas kafayı vurdu. Kaleci Uğurcan çıkardı.

37' GOL | Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt'un golüyle 2-1 öne geçti. Max-Alain Gradel, arka direğe harika ortaladı. Erdoğan'ın dar açıdan yaptığı kafa vuruşu Hüseyin'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. Durum şimdi 2-1.

35' Erdoğan Yeşilyurt'un sağdan harika ortasına Mustapha Yatabare vurdu. Top üstten auta gitti.

33' Max Gradel sol çaprazdan kaleyi düşündü. Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

32' Erdoğan Yeşilyurt'un sağdan ön direğe kestiği topa Mustapha Yatabare vurdu. Top az farkla auta gitti.

27' GOL | Sivasspor, Samu Saiz ile eşitliği yakaladı. Penaltı pozisyonunda topun başına geçen Samu Saiz, Uğurcan ile topu ayrı köşelere gönderdi.

22' PENALTI VE KIRMIZI KART | Sivasspor penaltı kazandı. Sağdan Kullanılan köşe vuruşunda Dimitrios Goutas kafayı vurdu. Kaleci Uğurcan topu son anda çeldi. Dönen topa Hakan vurmak isterken, Larsen'in müdahalesiyle yerde. Hakem Bahattin Şimşek doğrudan penaltı noktasını gösterdi. Ardından Larsen'e de kırmızı kart çıktı.

21' Erdoğan Yeşilyurt'un doğrudan kaleye gönderdiği topu Uğurcan kornere çeldi.

11' GOL | Trabzonspor, Lazar Markovic ile 1-0 öne geçti. Yusuf Yazıcı'nın derin pasına iyi hareketlenen Markovic, çaprazdan düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. Lazar Markovic, Trabzonspor formasıyla ligdeki ilk golünü kaydetti.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.

Eksikler

Sivas temsilcisinde sakatlığı bulunan Uğur Çiftçi ve Leke James, maç kadrosunda yer almayacak.

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Edin Visca ve Larsen'in sakatlıkları bulunuyor. Kart cezalıları Gbamin ile Bakasetas da karşılaşmada forma giyemeyecek.